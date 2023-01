"Tengan misericordia de la niña": angustioso llamado del alcalde de Sipí a quienes tienen a su hija

Avanza investigación para hallar a la joven que presuntamente fue secuestrada en Cali. La último que se supo de ella es que iba a reunirse con unos amigos.

Sara Rosmery Largacha, quien este jueves 9 de agosto completa cinco días desaparecida, había llegado hace más de un año a la casa de una tía en el oriente de Cali para realizar sus estudios de enfermería.

La joven de 19 años salió el pasado sábado 4 de agosto de la casa de su tía ubicada en el barrio Valle Grande y, desde ese entonces, no se sabe nada de su paradero.

“Salió en horas de la noche, hacia las 7:00, a encontrarse con unos amigos que venían supuestamente del Chocó a jugar fútbol en el estadio”, dijo Luis Ángel Largacha, alcalde de Sipí y padre de la joven.

Con la angustia de no tener noticias de su hija, el alcalde de este municipio del sur del Chocó pide a quienes la tienen que no le hagan daño.

“A los actores que, por favor, tengan misericordia de la niña, ya que es una niña muy inocente, una niña de paz. En este momento, estamos muy preocupados porque nosotros somos gente de la clase baja”, afirmó el mandatario.

Denuncian desaparición en Cali de hija del alcalde de Sipí, municipio del sur del Chocó Argumenta, además, que él y su familia son humildes y no cuentan con grandes recursos económicos.

“Lo que tenemos es deuda por servir a otras personas, la misma casa donde vivimos, la tenemos embargada. Yo soy un alcalde sincero, no soy ladrón y, así fuera ladrón, en Sipí no hay cómo robar para tener ahorros para pagar cosas, pues como algunos se imaginan”, aseguró.

Por su parte, las autoridades están adelantando la investigación basados en unos audios donde presuntamente se confirma el secuestro.

“Ya nosotros tomamos contacto con la familia, con la tía, con el señor alcalde, se están adelantando las investigaciones por parte del Gaula para dar con el paradero de la joven”, sostuvo el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de Cali.

La Policía aseguró que no puede revelar detalles de la investigación y tampoco se ha dado a conocer el monto económico que estarían pidiendo los presuntos secuestradores de Sara Rosmery por su liberación.