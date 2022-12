Tenía casa por cárcel por maltrato a su exesposa y ahora es señalado de abusar sexualmente de ella

Autoridades indicaron que la pareja se separó hace ocho años. El hombre, denunciado por la víctima nueve veces, fue enviado a prisión por esta nueva acusación.

De acuerdo con la Fiscalía, esta persona ya pagaba una condena de 3 años y 8 meses que cumplía en su lugar de residencia en Cali. Sin embargo, ahora fue asegurado en un establecimiento carcelario por presunto acceso carnal violento contra su exesposa.

La mujer había terminado la relación con el señalado, con quien tiene un hijo de 12 años, por los maltratos verbales y físicos a los que la sometía. Ella sostuvo que, pese a la separación, el sujeto iba a su casa y la obligaba tener relaciones sexuales amenazándola con quitarle la custodia del menor y agredirla.

La víctima dejó constancia médica de las incapacidades expedidas por centro asistenciales, donde certifican el maltrato recibido en su cuerpo por parte de su excompañero sentimental.

Asimismo, la ciudadana adjuntó copia de procesos existentes en una comisaría de familia, donde adelanta acciones legales por custodia del menor y cuota alimentaria para su sostenimiento, "la cual no ha dado nunca, porque, según él, no se encuentra actualmente trabajando".

Tras la nueva denuncia, el hombre fue capturado por agentes de la Policía cuando se desplazaba a pie por un sector del barrio Poblado Campestre, en el Distrito de Aguablanca, oriente de la capital vallecaucana, sector donde cumplía la condena de detención domiciliaria.

El juez penal avaló las pruebas recaudadas por la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra esta persona, quien no se allanó a los cargos.