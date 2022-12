Terminó con su novio y le crearon perfil falso en web pornográfica: drama de una mujer en Cali

Denuncia que sería una venganza de su expareja y afirma que teme por su vida. En la publicación, la señalan como trabajadora sexual y que, además, porta VIH.

"Soy una mujer más víctima de la violencia. Mi caso es relacionado con una expareja con quien tuve una relación muy corta, la cual se dedicó a hacerme daño. Por terminar esa relación con esta persona, he recibido amenazas, difamaciones por redes sociales", asegura la ciudadana de 38 años.

La denunciante sostiene que su vida ha cambiado, porque mantiene temerosa de que el sujeto, con quien sostuvo una relación sentimental por tres meses, le haga daño a su hija de 19 años o a ella.

Afirma que el sujeto la acosa física y sexualmente, tanto en su trabajo como en su casa.

"Dice que me va a echar ácido en el rostro, que va a cortar mi cabello. Temo por mi vida y la de mi hija. Comparto mi caso, porque ando con mucho miedo. No sé qué hacer, me encuentro desesperada. No quiero ser una víctima más, una mujer quemada o agredida", agrega.

Roberth Hernández, de la firma Abogados Tu Derecho Grupo Jurídico y defensor de la víctima, asegura que "el karma" de su clienta empezó cuando ella decidió acabar su noviazgo con el sujeto, que inicialmente fue su amigo, pero que durante la relación de pareja fue grosero y posesivo.

"El tipo la amenaza y le dice que si no va a estar con él, no va a estar con nadie más, que no sabe en qué problema se metió. La señora empieza a tener visitas a su casa de gente buscándola para un trabajo sexual. Al mirar en redes, se da cuenta que por páginas pornográficas se encuentra la ubicación de ella, con fotos en ropa interior que compartió con él mientras tuvieron relación", explica el jurista.

De acuerdo con Lugo, en el perfil creado en este portal para adultos, se menciona que la mujer es una trabajadora sexual y ofrece sus servicios.

"Sobre esta misma publicación hay un anuncio diciendo que tengan cuidado porque ella es una persona 'sidosa'", indica.

El abogado señala que la víctima ya instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía, pero, al parecer, esta fue mal recepcionada, por lo que se hará una ampliación de la misma para que tenga un mejor curso la investigación.