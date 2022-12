Terrible confusión: pareja asegura que bebé que le entregaron en hospital de Popayán no es de ellos

Solo cuando llegaron a su casa en Morales, Cauca, los padres se percataron del error. Tuvieron que regresar al centro asistencial para aclarar la situación.

“De acá salimos y el vigilante al salir no le quita la pulsera al bebé. Al llegar a la casa nos damos cuenta que este bebé tiene una pulsera con el nombre de otra señora, no es el nombre de mi esposa. Por eso presumimos que lo cambiaron”, manifestó Leandro Araújo, padre del recién nacido.

Marcela Farjardo, dice que la alegría de ser mamá por segunda vez no fue completa, no sabe a ciencia cierta si el recién nacido que le entregaron es o no su hijo.

“Hasta ahora me dijeron que la cirugía de la otra señora fue a la 1:30 p.m. la mía a las 6:30 de la tarde, no entiendo por qué se dio la confusión si fue un espacio largo de tiempo”, dijo Marcela Fajardo, madre del recién nacido.

Fue en la Unidad de Pediatría de este Hospital Susana López de la ciudad de Popayán, donde se presentó la extraña situación. Una vez conocido el caso, directivos del centro hospitalario iniciaron las investigaciones y establecieron que hubo un error en la identificación de la paciente.

“Una auxiliar de enfermería confundió el nombre de la mamá, en la manilla del bebé. Sin embargo, entendiendo la preocupación de los padres al niño se le harán las pruebas que ellos soliciten para que tengan la total certeza de que no hay ningún inconveniente”, afirmó Guillermo Alberto González, director del Hospital Susana López.

Según el centro asistencial, el procedimiento que se le practicó a la otra paciente fue un legrado y no un parto, por lo que no tienen dudas de que el bebé sí corresponde a la pareja denunciante del caso.