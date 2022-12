Terrible equivocación: taxistas golpearon a joven al confundirlo con un ladrón

Por medio de un video se conoció la dramática historia de Andrés Agugusto Molina, de 23 años, quien fue golpeado brutalmente por varios taxistas, que lo confundieron con un ladrón en el oriente de Cali. Familiares del joven, quien sufrió múltiples heridas, denunciaron a los agresores ante la Fiscalía.

Este caso tiene relación con un suceso ocurrido el pasado 12 de enero, en el barrio La Base, cuando un hombre fue desnudado por el mismo gremio tras atracar a un taxista.

Al parecer, en medio de la confusión, frente a otras personas y antes de poder detener a los verdaderos responsables, cuatro conductores de este tipo de vehículos públicos golpearon con garrotes, machetes y palos al joven, quien intentó explicar de varias maneras que no tenía nada que ver con el robo.

"Yo no le he quitado nada, yo vengo de rumbear, voy para la casa a dormir", explicaba el agredido estando tirado en el suelo.

En el video se alcanza a ver la placa de uno de los vehículos, TZN 125, implicados en esta lamentable situación. La madre del joven narró lo sucedido, pues no sólo lo golpearon, sino que, inicialmente, lo subieron a la fuerza a un carro.

"En la madrugada del miércoles, mi hijo estaba en una reunión por el parque de Las Américas, salió y luego fue a llevar a una amiga. Al dejarla, un taxista se le acercó y le dijo que necesitaba hablar con él, como está advertido de que no puede hablar con extraños, salió a correr", contó Yaneth Echeverry.

La madre agregó que, "en la otra esquina, un grupo de taxistas, lo metió en un vehículo contra su voluntad, él intentó bajarse y lo agarraron de nuevo. Le pedían un dinero y un celular que se había robado, pero él les explicaba que no tenía nada, lo hicieron arrodillar y ahí lo masacraron".

La mujer aseguró que su hijo sufrió heridas en su cabeza, hombro, clavícula, nariz y dientes, por lo que Medicina Legal le dio 20 días de incapacidad. Además, que le quitaron su ropa y celular.

"Cuando me llamaron a las 3:00 a. m. yo me fui para el Hospital Primitivo Iglesias y allí estaba la Policía, la pareja que salió en las noticias, el que desnudaron y mi hijo. Me explicaron que lo que le sucedió fue porque lo confundieron con ese ladrón desnudo. Estoy preocupada, porque mi hijo tiene un historial craneoencefálico y le está doliendo mucho la cabeza por los golpes recibidos", agregó la madre.

Según Echeverry, el historial craneoencefálico es consecuencia de un accidente que el joven sufrió en 2003 cuando viajaba de paseo con su familia en un bus, una roca que cayó de una montaña rompió el vidrio y le golpeó la cabeza.

"Me cogieron y me subieron a un taxi forcejeado, yo me lancé por la puerta y no pude correr, porque el piso estaba mojado y ahí me agarraron a pata, a puño y hasta bate", relató por su parte la víctima.

En diálogo con Noticiascaracol.com, Jhony Rangel, líder de los taxistas de Cali, dijo, en un principio y basado en el reporte que le entregaron, que al joven no lo habían golpeado y solo había caído del auto donde lo retuvieron.

Sin embargo y tras conocer el video, rechazó este lamentable episodio y pidió a las autoridades que investiguen a los responsables.

"Rechazo total lo que muestra el video, contactaré a alguno de los que me dio el reporte a ver qué me dice, porque me mintieron, soy el más indignado. Pero, de antemano, me da mucha tristeza esa lamentable confusión. Voy a buscar respuestas, las responsabilidades son individuales y no gremiales. Espero que las autoridades hagan lo que tienen que hacer con quienes cometieron esta terrible equivocación", dijo Rangel.

El coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía Cali, aseguró que ya se encuentran en la búsqueda de los taxistas implicados."Ya se tienen las placas del vehículo y se están adelantando las investigaciones para ubicarlo y judicializarlo por lesiones personales", sostuvo.