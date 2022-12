Terribles amenazas a docentes de colegio de Candelaria que debió suspender clases

Durante varias semanas, estudiantes de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda sede Simón Bolívar del corregimiento San Joaquín, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, no han podido recibir clases de manera normal debido a las amenazas que han recibido profesores del plantel.

Para la presentación de las pruebas Saber de los grados 3º, 5º y 9º, este miércoles 28 de septiembre, se abrieron las puertas del colegio con el apoyo de uniformados de la Policía, que acompañan el desempeño de la jornada.

"Sentimos zozobra cuando llegamos, estando acá y cuando nos vamos, porque lo último que nos dijeron es que iban a tirar una bomba y pues tenemos niños desde transición hasta once", dijo Consuelo Trujillo, docente amenazada.

Las intimidaciones estarían siendo generadas por un estudiante, al que le han llamado la atención en varias ocasiones.

"Que nos van a dañar los carros, que van a ir a nuestras casas a dañarnos los vidrios", aseguró Solángel Cifuentes, otra de las afectadas.

Los padres de familia aseguran estar preocupados por la seguridad no sólo de los docentes, sino de sus hijos.

"Nos preocupa que los profesores están amenazados y que la situación pase a mayores ocasionando una tragedia. Además, los estudiantes de grado once están por terminar y esto podría generar que no consigan graduarse", manifestó María Teresa Díaz, madre de familia de la institución.

Por esta situación, los directivos del colegio están viendo la posibilidad de cierre del plantel educativo. Entre tanto, desde la capital del Valle del Cauca, autoridades se refirieron respecto a este caso.

"Un joven que es drogadicto y que hace parte de una pandilla, de acuerdo con la investigacion que estamos adelantando, ha venido generando intimidación a tres docentes, más agresiones y algunos daños a bienes materiales", explicó el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía de Cali.

Al tiempo en que se desarrollan investigaciones, con base a las denuncias que se han recibido, también se lleva a cabo una intervención con Policía de Infancia y Adolescencia para brindarle una charla a los padres de los jóvenes implicados.