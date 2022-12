Terror en vía al mar: familia relató cómo la atracaron tras regresar de un paseo

Foto: archivo Colprensa

Al menos ocho familias fueron víctimas de delincuentes en la vía al mar cuando pretendían ingresar a Cali durante la noche del pasado lunes festivo. Uno de los casos es el de la familia Stapel, que denunció el hecho a través de redes sociales y contó cómo fue asaltada.

El empresario Kees Stapel contó que venía de regreso a la capital del Valle del Cauca, desde Bahía Málaga en Buenaventura, a bordo de su vehículo junto con su esposa, su hija de 13 años y su hijo de 17, cuando cuatro jóvenes los sorprendieron en el trancón que tradicionalmente se hace en esta vía cuando los caleños retornan a la ciudad después de un fin de semana de paseo.

“Nos atracaron mientras estábamos en un trancón detenidos, a la altura de la entrada de Terrón Colorado en una zona que le dicen Villa del Mar, ubicado en el kilómetro 7, a las 9:45 p. m. Los delincuentes salieron de un matorral con pistolas, cuchillos y navajas comienzan a pegarle a las puertas del carro, diciéndoles que les abriéramos y gritándonos hasta de qué nos íbamos a morir. Entregamos billeteras, celulares, cartera, nos volvieron ropa de trabajo. Bajaron a mi hija con cuchillo, a todos”, contó Stapel.

Además, narró que todas las personas que se encontraban en el trancón vieron la situación y no hicieron nada, aunque entendió sus razones.

“Todo el mundo viendo, nadie hizo nada y uno lo entiende porque también tienen temor de que le metan un balazo o una puñalada. Dos agentes de la Policía llegaron a los cinco minutos, me dijeron que mandarían a alguien del CAI de arriba, quienes llegaron a los 10 minutos y nos dijeron que éramos los octavos que habían robado en la carretera esa noche”, continuó.

Por esto, Stapel pidió a Maurice Armitage, alcalde de Cali que se trabaje para vigilar esta vía constantemente durante todo el perímetro con apoyo del Ejército y la Policía.

“Tenemos un problema de seguridad, es una realidad. Señor Armitage usted es una persona inteligente, eficiente, decidida y lo invito a que trabajemos por la comunidad porque lo que me pasó en la carretera al mar viene pasando hace años. Lo necesitamos a usted con las fuerzas que nos cuidan, con el Ejército y la Policía para que nos resuelva esta situación”, concluyó Stapel.

Entretanto, el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Terrón Colorado, Carlos Tamayo, explicó a Blu Radio Cali que la Policía sí opera en el sector pero no alcanza a cubrir varios puntos de la vía que ya han sido detectados por los delincuentes que aprovechan para atracar a los conductores.

“Cuando la gente espera el tráfico para descender roban en el sector de Villa del Mar, por Salerno, les quitan los celulares y es constante porque la movilidad es reducida. La vía es muy extensa y quedan unos vacíos porque la Policía se hace en la Portada y en la iglesia de Terrón, pero queda un tramo descubierto entre esos dos puntos”, manifestó el Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.

Según Tamayo, los puntos más críticos son unos cinco kilómetros desde la Portada hasta el retén, en las zonas conocidas como Bajo Palermo, Villa del Mar y El Horno.