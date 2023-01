The New York Times destaca cómo este municipio colombiano supera la violencia y atrae al turismo

El diario publicó un artículo donde señala cómo esa localidad se ha convertido en destino turístico para miles de personas no solo de Colombia, sino del mundo.

El artículo publicado en The New York Times habla del cambio de Buenaventura, de cómo el puerto vallecaucano supera la violencia y atrae al turismo.

Al resaltar los principales atractivos de la región, aparece la reserva natural de San Cipriano, un lugar donde los turistas pueden convivir con la naturaleza y a eso se suman sus playas, que, año tras año, acogen a miles de turistas.

“La invitación es para que sigan visitando el Distrito de Buenaventura, donde hay gente amable, gente cordial, gastronomía exquisita, donde tenemos el folclor”, afirma Rocío Hurtado, secretaria de Turismo de Buenaventura.

Y si de construcciones arquitectónicas se trata, Buenaventura cuenta con el Hotel Estación, construido en el año 1920 y que se convierte en un sitio que cuenta la historia de esta ciudad del Valle del Cauca.

"Por ella, han pasado todos los presidentes de Colombia, hasta el presente, todos han pasado por allí, todos han estado allí”, dice Roberto Lozano, historiador.

El diario no ahorra elogios para exaltar la gastronomía de Buenaventura, rica en mariscos, ni los sitios que hoy son patrimonio inmortal de la humanidad por la Unesco. Hoy, el puerto cuenta con un bulevar y un malecón como las grandes ciudades turísticas del mundo.

"Esa Buenaventura es la queremos mostrarle al mundo, la que recibe a los turistas con los brazos abiertos y esa es la Buenaventura que, gracias a la Presidencia de la República, se ha podido mostrar”, asegura Edison Ruiz, secretario de gobierno con funciones de alcalde.

Buenaventura no solo tiene ríos playas mar y sol, sino también la calidez de su gente que convierte en propio a cada extranjero que la visita.