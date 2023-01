¿Tiene dudas sobre jerga salsera? Este diccionario hecho por cumbancheros le ayudarán a resolverlas

Cuchifrito, cocacolo, fañoso, son términos que evocan éxitos del género y que muchos rumberos, posiblemente, tararean sin conocer su significado. ¿Le ha pasado?

Más de uno ha gozado sin parar al son de temas de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Rivera, entre otros grandes de la salsa, pero, seguramente, pocos se han detenido a reparar cada palabra que contienen y que repiten al son de sus pies en pistas de baile. No se preocupe: el Diccionario Salsero, creado por un colectivo en Cali, le permitirá resolver algunas de sus dudas.

Publicidad

"Cualquier persona se puede identificar con cada uno de los términos. Entre todo ese conjunto de palabras siempre habrá una buena cantidad que tenga que ver con canciones que han bailado, han cantado, han dedicado, han gozado", explica Junior Pantoja, del colectivo Salsa Sin Miseria.

Salsa Sin Miseria es un proyecto nacido en la Sucursal del Cielo, enfocado a la difusión del popular género y conformado por cinco jóvenes de diversas profesiones. Según Junior Pantoja, redactor del colectivo, la idea del diccionario surgió hace cerca de dos años ante una inquietud grupal.

"Sergio Valdés, uno de los integrantes del grupo, me dijo que si no tenía inquietud sobre ciertos términos que estaban regados en las canciones de salsa y que quizá no tenía uno mucha claridad de lo que podía significar. Empezamos a mencionar algunos y surgió la idea", expresa.

Publicidad

Pantoja relata que comenzaron compartiendo el significado de una palabra en redes sociales y, de ahí, otras distintas cada semana. Sedientos de respuestas, los internautas los cuestionaban por más y más términos, hasta que llegaron a un número considerable de conceptos y decidieron publicar el diccionario.

"Al principio fue una selección arbitraria, íbamos definiendo términos que escuchábamos en canciones o que nos sugerían seguidores de la página, pero, cuando ya nos dimos a la tarea de pensar en una publicación editorial, nos fuimos dando cuenta de que uno podía hacer una clasificación bastante específica de lo que son estos términos, porque en ellos como que convergen distintos imaginarios colectivos", agrega.

Publicidad

Vea también:

Con 'Salsa sin miseria', jóvenes caleños forman públicos y abren espacios para perpetuar este ritmo Junior explica que se tuvieron en cuenta cinco facetas: palabras que tuvieran que ver con lo gastronómico, expresiones relacionadas con santería, términos de la rumba, del baile y lenguaje asociado a la interpretación de distintos instrumentos y demás.

"El diccionario cuenta con 159 términos. Es este número de palabras no porque creamos que ahí está la totalidad de la jerga de la cultura popular latina, pero sí estamos convencidos que, con estas palabras, se abre un camino que conduce a una comprensión, un conocimiento de pronto un poco más específico de lo que es la salsa y lo que son todos estos pregones inscritos en canciones", agrega el joven.

Entre todos los conceptos incluidos en la publicación, Pantoja afirma que hay uno que describe lo que es Salsa Sin Miseria.

"El término que nos define como grupo sería Cumbancheros: 'Persona que se goza la rumba de principio a fin. Aquel con quien todos quieren tirar paso'. Este proyecto surgió desde las pistas de baile, porque empezamos a conocernos en distintos establecimientos de la rumba caleña y, ahí, surgió la amistad. Siendo cumbancheros nos la jugamos a la difusión de la salsa desde ahí".

Publicidad

El Diccionario Salsero cuenta, además, con algunas ilustraciones que complementan su estética y estilo. El lanzamiento oficial del libro será este sábado 16 de junio a las 10:00 de la mañana en el Museo Jairo Varela de Cali.

Actualmente, la publicación está en preventa con un costo de $25.000, a partir del próximo domingo su valor será de $30.000, que incluyen el envío a cualquier parte del país. Las personas que estén interesadas en adquirirla pueden solicitarla a través del Twitter, Instagram o Fan Page en Facebook de Salsa Sin Miseria.

Publicidad

Fotos: cortesía Salsa Sin Miseria