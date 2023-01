¿Tiene quejas o solicitudes para su EPS? Esta nueva aplicación le será muy útil

Se trata de una plataforma creada por autoridades ante el creciente número de reclamaciones por las barreras en el servicio de salud. Conózcala.

La aplicación denominada 'Fátima', y que por el momento sólo está disponible para dispositivos Android, fue puesta en marcha por la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de que pacientes del régimen subsidiado puedan interactuar directamente con su EPS.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental, señaló que el año pasado fueron tramitadas un total de 91.000 quejas y que, pese a tener oficinas de defensoría al usuario, su dependencia no alcanzaba a dar respuestas a todas las necesidades de la población.

"Sentíamos que a pesar de tener correos electrónicos, teléfonos celulares disponibles y, adicionalmente, las líneas 018000 había muchas personas que no tramitaron su solicitud, porque no tenían disponibilidad de medios", dijo Lesmes.

Entre tanto, pacientes en Cali manifestaron su satisfacción con la implementación de esta nueva plataforma y aseguraron que puede ser de gran utilidad, especialmente para las personas de la tercera edad que se pasan horas haciendo largas filas para ser atendidos.