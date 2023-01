Tino Asprilla busca a vendedora de pescado que lamentó a gritos que no ha podido vender nada

El exfutbolista vio a la mujer en un video y pidió ayuda para encontrarla.

“Estoy aburrida, harta porque me voy a enloquecer. Voy a salir matando o no sé (…) Desde que entró la cuarentena no he podido vender y las cosas se me dañan y tengo que botarlas”, sostuvo la mujer en una plaza de mercado de Quibdó, Chocó.

El momento fue grabado por el medio 45 Segundos y llegó a Faustino Asprilla, quien de inmediato hizo una publicación en sus redes sociales solicitando ayuda para encontrarla.

Y es que, entre lágrimas, la mujer habló en nombre de sus compañeros de venta. Aseguró que están pasando necesidades en medio de la cuarentena de coronavirus COVID-19.

“Aquí todas estamos sufriendo. La gente viene aquí a cobrarle a uno y si uno le dice: ‘no tengo plata’, quieren venir a pegarle a uno. ¿Por qué nos castigan de esa manera? Denme una solución”, dijo entre lágrimas de la vendedora de pescado.