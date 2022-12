Tirando paso con la Mujer Maravilla: popular instagramer caleño le enseñó a bailar salsa a Gal Gadot

El Mindo cumplió su sueño, conoció a sus superhéroes favoritos. Pese a su inglés básico, logró comunicarse con ellos a través del idioma universal: el baile. Vea cómo le fue.

A través de sus redes sociales, el popular instagramer caleño compartió uno de los mejores minutos de su vida. Lo hizo junto a la Mujer Maravilla, Batman, Aquaman, Flash y Cyborg o, mejor dicho, con los actores que los interpretan en el séptimo arte.

"Hace unos días tuve el privilegio de viajar a Londres gracias a una invitación que me hizo Warner Bros. a conocer todo lo relacionado con su nueva película de La Liga de La Justicia. Me puse muy feliz porque iba a cumplir dos sueños: uno que siempre ha sido viajar a Londres y el otro era conocer más a fondo a mis superhéroes que siempre he visto desde niño", cuenta Armando Ortiz en un video publicado en Youtube.

Lo que nunca imaginó el vallecaucano era lo cerca que iba a poder estar de los actores que representan a estos famosos personajes en la producción que se estrena este viernes 17 de noviembre.

"Había un problema y es que teniendo en cuenta que mi inglés es muy básico, preguntarles algo iba a ser muy difícil. Sin embargo, me comuniqué con ellos por un idioma universal que es el del baile. Entré al set en el que estaban... Por un momento, me quedé sin palabras”, agrega.

Entre los nervios y la ansiedad, El Mindo logró modular un par de frases en inglés y le dijo a la Mujer Maravilla: “I don’t speak english very well, but I can teach you dance salsa”.

"Mami, yo no sé hablar muy bien inglés, pero le puedo enseñar a bailar salsa", tradujo el mismo instagramer en el video.

Gal Gadot, Ben Afleck, Erza Miller, Jason Momoa y Ray Fisher quedaron sorprendidos ante la agilidad en la pista de El Mindo. Tanto así que la propia actriz publicó en su Instagram algunos de los pasos que ‘tiró’ con el caleño.

"Sí, esa salsa que nos caracteriza a los caleños y a muchos colombianos y latinos alrededor del mundo, que, como yo, creemos en las oportunidades y los sueños y salimos por ellos. Sueños como el de conocer artistas de Hollywood", puntualiza El Mindo.

El popular vallecaucano confesó que por momentos creyó complejo conseguir su sueño, pues hasta tuvo dificultades con la visa al momento de viaje. Sin embargo, demostró que "vale la pena luchar".

