“Todo lo que está pasando en el norte del Cauca tiene que ver con el narcotráfico”: gobernador Campo

No obstante, aún no se confirma presencia de Cartel de Sinaloa. Autoridades evaluaron la problemática, pues, según ONU, van 36 indígenas asesinados en Cauca en 2019.

Jhoe Sauca es defensor de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca y así define la difícil situación en la que se encuentra su comunidad.

“Una cosa es la lucha nuestra desde de la Guardia, con su bastón, con ese valor que se tiene como comunidad, pero otra es ya enfrentarnos a personas con armas de largo alcance”, afirma.

A los cinco líderes indígenas asesinados en Cauca durante los últimos 15 días se suma el de Orlando Gómez, rector de la Institución Educativa Agroempresarial Huasanó del municipio de Caloto. Los nativos piden que sus muertos no queden impunes.

Un rector es la nueva víctima de los violentos que no dan tregua en el país “La Fuerza Pública está pero, de pronto, le faltan más acciones, porque hay corredores por donde entran y salen los que trabajan con el narcotráfico”, dijo Ferley Quintero, consejero mayor del CRIC.

A estas comunidades los tienen, contra la pared, el EPL, las disidencias de las FARC y dicen que hasta el Cartel de Sinaloa, aunque las autoridades por ahora no confirman la presencia del dicha organización criminal mexicana.

“Sea quien sea, desde luego que es un cartel, colombiano o extranjero. Todo lo que está pasando en el norte el departamento del Cauca tiene que ver con el narcotráfico”, dijo Óscar Rodrigo Campo Hurtado, gobernador del Cauca.



Las familias que viven de los cultivos ilícitos solicitan desesperadamente la implementación del proceso de paz, son 249 invernaderos de Marihuana que además de generar violencia, tambien colapsan las redes eléctricas por sus conexiones fraudulentas pic.twitter.com/oFbmZFjpml — Oscar Campo (@1oscarcampo) August 12, 2019

El problema de cultivos ilícitos no es solo del Norte del Cauca, tenemos 15 mil hectáreas de coca, además de presencia de Gaor y ELN en la cordillera occidental, costa pacífica y otras regiones, allí se extiende la apuesta del trabajo articulado y defensa de los lideres sociales pic.twitter.com/1vGEQHupZj — Oscar Campo (@1oscarcampo) August 12, 2019

