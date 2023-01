"Todo mundo comenzó a darle palo, piedra y todo": hombre señalado de raptar niño sigue en la clínica

La familia del menor asegura que el sujeto, disfrazado de habitante de calle, alcanzó a llevarse al menor. La comunidad finalmente evitó el supuesto secuestro.

En un video se observa el hombre al que habitantes del barrio La Isla, en Cali, le van lanzando piedras, tras ser señalado de haber intentado raptar a un niño de 3 años.

El ciudadano habría llegado con un arma, agarró al niño, según su abuela, lo tomó en medio de los brazos y huyó corriendo.

Ante los gritos de auxilio de la mujer, los vecinos del sector salieron a defender a la víctima y le propinaron varios golpes al presunto ladrón.

"Él corría con un cuchillo en la mano, cuando lo estábamos cogiendo, y nos iba a tirar, entonces todo mundo comenzó a darle palo, piedra y todo", relata Gonzalo Ramírez, un residente de la zona.

Hombre terminó golpeado por comunidad cuando, al parecer, habría intentado llevarse a un niño Una patrulla del cuadrante impidió que el sujeto siguiera siendo agredido y lo llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo custodia mientras se investiga lo ocurrido. Si no es dado de alta este martes, la audiencia de control de garantías podría hacerse en el centro asistencial.

"No es cierto que haya varias denuncias de plagios o secuestros de niños. No hay ninguna información verificada. El único caso que estamos analizando es el del barrio La Isla, que aún no se ha podido verificar que se trató de un intento de secuestro, pero estamos analizándolo", dice Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de la capital vallecaucana.

El llamado de la familia del menor es para que la justicia actúe y no deje en libertad a esta persona que atentó contra la integridad del pequeño.