Toman medidas para recuperar millonaria deuda en facturas no cobradas del HUV

Foto: cortesía Orlando Vélez

Tras el hallazgo en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle, HUV, de centenares de facturas que no han sido cobradas a las EPS, a las que se les ha prestado servicio, la Gobernación del Valle del Cauca ordenó la reestructuración de toda la sección de cobros de la entidad.

“El nuevo modelo tiene que ver con la contratación de una nueva agremiación donde le pagamos por resultados. Llos resultados van hasta la facturación neta, es decir, cuando ya no hay glosas y ya está listo para pagos, esos nos da la tranquilidad que se mejore las facturas y, así, poder recaudar mucho más”, manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Publicidad

Para prestar un mejor servicio, se prevé la contratación de personal médico especializado.

“Hay problemas con unos anestesiólogos, ya se le pagaron a unos. Mañana (jueves) se reúnen con ellos para negociar esa deuda que se tiene y empezar nuevamente que funcionen los quirófanos”, agregó Toro.

Frente a lo hallado en el hospital, la Fiscalía realizó las primeras diligencias con órdenes de fiscales y apoyo de la Policía judicial.

“Todo lo que se obtuvo allí, está sujeto a un análisis y peritaje. Estamos a la espera de los resultados, ya existen varias investigaciones en curso. La preocupación de todos es sacar adelante lo que está pasando y ha sucedido en el HUV, para esclarecer responsabilidades”, dijo Gilberto Guerrero Díaz, director seccional de la Fiscalía en Cali.

Publicidad

Según la Fiscalía, las personas responsables en este caso, podrían caer en delitos relacionados con corrupción, falsedad y temas informáticos.

Denuncia por fraude y suplantación

Simultáneamente, la Gobernación presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía por un presunto fraude y suplantación en la elección del nuevo gerente del HUV.

Publicidad

“En el proceso de meritocracia que se está realizando con una institución universitaria para poder elegir al nuevo director se cometió un fraude porque al parecer el correo electrónico que llegaba de la universidad no era de esa institución, por lo que solicitamos que se investigue ese proceso”, agregó la Gobernadora del departamento.

La Mandataria departamental agregó que el proceso que se adelantaba no era conocido por la institución universitaria. “Cuando se hizo el contrato, ellos dijeron que no era el contrato que tenían, pues son otras condiciones las que tienen. Ahí, se dieron cuenta que no era el correo de la universidad”, explicó.