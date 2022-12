Top 5 de las EPS que más quejas reciben por parte de sus usuarios en Cali

Las autoridades también revelaron el escalafón de las cinco entidades que menos responden a los reclamos. Entre esas sobresalen las EPS del régimen contributivo.

Entre enero y septiembre de 2017, la Defensoría del Paciente de Cali recibió 3.410 derechos de petición por incumplimientos de las EPS a los usuarios, un 86 % más que el año pasado. Según el informe, las EPS que más quejas reciben de los usuarios son:

1. Medimás

2. Coosalud

3. Coomeva

4. Emssanar

5. Nueva EPS

Manuel Otero y su esposa llevan varios años esperando cirugías de Cafesalud, hoy Medimás. “La mía va para cuatro años, de cadera y columna”, asegura.

Alexánder Camacho, subsecretario de Salud de Cali, dijo que esta EPS “es la que más riesgo está poniendo a sus usuarios”, debido a que no reciben los servicios de salud correspondientes.

“Después tenemos a Coosalud y Coomeva, que ha incrementado de manera dramática el número de usuarios que no reciben los servicios”, afirma el funcionario.

Entretanto, el escalafón de las entidades promotoras de salud (EPS) que menos le responden a sus afiliados es así:

1. FFMM

2. Cafesalud

3. Coosalud

4. Policía Nacional

5. Medimás

¿Está inconforme con su EPS? Estas son las entidades de salud que más... Cinco de cada diez personas que llegan a la Defensoría del Paciente son del régimen contributivo, por demoras en las citas y autorizaciones.

“En el momento de llamar a pedirla o no la reciben o se la dan para tres meses, cuatro meses, cinco meses”, afirmó Camacho.

“Mi esposo necesita un injerto, él es paciente renal y llevamos más de un año esperando que nos autoricen la orden”, dijo Yolanda Suárez, usuaria de Medimás.

Y algo aún más preocupante es la demora en la entrega de medicamentos, como lo padece Yeimy Ruiz, cuya hija tiene crecimiento precoz.

“Hay que aplicarle una inyección cada mes y Coomeva no ha sido cumplido con las inyecciones”, afirmó la usuaria.

El 8 % de las quejas corresponden a pacientes de alto costo y con enfermedades crónicas, incluyendo cáncer.