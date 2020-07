Toque de queda en el Valle del Cauca durante 15 días

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que en el departamento se decretará toque de queda a partir de este viernes 17 de julio.

La medida fue concertada en un consejo extraordinario de seguridad realizado en Tuluá y se extenderá durante los próximos 15 días, según lo explicó la mandataria de los vallecaucanos.

El toque de queda se aplicará cada día, y durante las próximas dos semanas, desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

La medida se extenderá hasta el próximo viernes, 31 de julio, según lo dispuesto por la Gobernadora del Valle del Cauca con los alcaldes.

De esta manera, se busca enfrentar el crecimiento acelerado de casos de COVID-19 en el Valle del Cauca.

“Nosotros no quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego, que la pandemia la estamos viviendo cada día con el número de casos que se presentan. Llevamos la última semana con días de 400, 500 casos, y esto hace que cada día se nos agolpen más las unidades de cuidados intensivos”, explicó la mandataria.

Cabe recordar que el toque de queda aplica en todos los municipios del Valle del Cauca, exceptuando los distritos de Cali y Buenaventura, donde la decisión corresponde a sus mandatarios.

Sobre las excepciones para circular durante el toque de queda, la Gobernación del Valle del Cauca acogerá las dispuestas por el Gobierno nacional en el artículo 3 del Decreto 990 del 9 de julio de 2020.