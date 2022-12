Trabajadores de HUV y de operador de MIO Unimetro bloquearon calle 5 en Cali

Foto: Noticiascaracol.com

Más de 200 personas participaron en la mañana de este jueves de protesta pacífica en la calle 5, en sur de Cali. Empleados del Hospital Universitario del Valle y conductores de Unimetro, uno de los cuatro operadores del MIO, bloquearon por cerca de una hora y media la vía.

Los manifestantes, que iniciaron su recorrido desde el HUV hasta la carrera 34 y luego se devolvieron en sentido sur - norte, exigieron el pago de los salarios y de las prestaciones sociales que les adeudan.

"Seguimos en la lucha, porque como siempre estos gobiernos no le han hecho caso a esto. Aquí estamos organizados en pie de lucha", dijo Heber Contón, uno de los manifestantes.

El hombre aseguró además que no lo atienden en la EPS. "Pusimos tutelas y no nos han dado respuesta".

A la protesta se unieron también extrabajadores de Cadbury Adams, multinacional que cerró su sede en Cali en mayo del año pasado.

Durante el bloqueo de la calle 5, que tuvo lugar entre las 7:30 a.m. hasta las 9:00 a.m., los buses del Transporte Masivo que transitan por este sector debieron tomar desvíos.