Tragedia en Cauca: campesinos se enfrentaron a fuerza pública y una persona murió

El enfrentamiento ocurrió en zona rural de Morales, Cauca, con una comunidad que se opone a la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Hubo 4 heridos.

Los lamentables hechos se presentaron exactamente en la vereda San Isidro, donde un campesino murió y cuatro más resultaron heridos.

“Son de esos hechos que uno quisiera que no se presentarán de confrontación entre la fuerza pública y la comunidad, máxime después de un proceso de paz, cuando esperábamos que las cosas se dieran con mayor calma”, dijo Luis Miguel Correa, personero de Morales

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad y autoridades para que se recurra al diálogo para evitar “llegar a estas instancias”.

Los campesinos denuncian que, a pesar de la existencia de una mesa de conversaciones para tratar el tema de la erradicación, fueron agredidos por la fuerza pública.

“Donde se iban a definir acuerdos de erradicación, pero llega el Ejército, atropella a la población civil, no les importa si hay niños, ancianos, mujeres embarazadas. Es más, hay una vivienda donde estaba una señora con niños y la llenaron de gas”, afirmó Yamilet Gonzales, campesina de la región.

En ese sentido, pidió que se esclarezca lo sucedido y sostuvo que su comunidad sí está dispuesta a concertar una solución sobre los cultivos ilícitos en la zona.

“Que no quede en la impunidad nada. Nosotros sabemos que no es bueno tener esa mata allá, pero no tenemos alternativa y, peor con lo que está pasando, el Gobierno no nos está dejando opción. Nosotros sí queremos dialogar y llegar a unos acuerdos”, indicó la mujer.

Después de la mediación de los organismos defensores de derechos humanos se acordó una reunión entre las partes para buscar una salida negociada a este conflicto.

Por la gravedad de las lesiones, dos de los cuatro campesinos heridos fueron remitidos hasta centros asistenciales de Popayán.