Tragedia en Cauca por desplome de puente en zona rural del municipio de Inzá

Una persona murió, cuatro resultaron heridas y dos más están desparecidas. La estructura se vino abajo cuando varios habitantes y animales cruzaban el río Ullucos.

Nancy Rivera y su familia estaban a punto de atravesar el puente cuando se dieron cuenta de que la estructura se desplomó. Por fortuna, dice, lograron ponerse a salvo.

“El puente se desgranó, los compañeros que iban allí, cuatro bestias y unos señores se fueron y yo corrí a mirar. Iba con mi hermana, mi marido, nos salvamos de milagro, yo fui a mirar y un caballo estaba atrapado y una señora salía con un niño”, dijo esta habitante de Inzá.

Los familiares de Daniela Morales cayeron al caudaloso río Ullucos desde el puente. Hasta la noche de este sábado no se sabía nada de ellos.

“Me dijeron que mi mamá y mi hermano no aparecían por ningún lado y hasta el momento no los encuentran. Dios mío, que encuentren a mi mamá y a mi hermano”, afirmó Daniela.

Otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, cayeron a la orilla del río y fueron rescatadas por los voluntarios que acudieron a atender la emergencia.

“En el momento ya se trasladaron dos pacientes con afectaciones en las extremidades inferiores, con fracturas abiertas de tibia y peroné. Ya la ESE está en alistamiento”, aseguró Arnet, coordinador de la Defensa Civil en Inzá.

Según los habitantes del sector, en un día de mercado, como este sábado, transitan más de dos mil personas por este puente.

Más de cinco mil indígenas del resguardo Yaquivá quedaron incomunicados por la caída de este puente que paradójicamente fue reconstruido hace tan solo un mes.