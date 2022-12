Trancones y confusión marcaron inicio de cambios viales en sur de Cali

El secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad, calificó de positivo el inicio este lunes de los cambios viales en el sur de Cali , con los cuales se busca mejorar la movilidad.

“El par vial está funcionando y seguramente necesitará algún ajuste, mientras la gente se acostumbra. Va a mejorar cuando la gente sepa cómo tomar las vías y no me cabe la menor duda de que va a funcionar”, dijo el funcionario.

Hadad explicó que, con estas modificaciones, las personas que se desplacen hacia el sector de las universidades ahora tardarán menos tiempo en llegar a este sector del sur de la capital del Valle del Cauca.

“Antes se demoraban en llegar a la Icesi entre 45 y 48 minutos, ahora se demoran la mitad”, sostuvo el funcionario, al enfatizar que mientras siga como secretario de tránsito y el Alcalde se lo permita, el par vial continuará.

El par vial consiste en que el flujo vehicular sobre la avenida Cañasgordas quedará en un solo sentido con dirección hacia Jamundí desde la carrera 100, a la altura de la Estación del MIO Universidades, hasta la carrera 125, en la Iglesia la María, entre las 6:00 a.m. y 8:00 a. m. de lunes a viernes. Lo mismo ocurrirá sobre la autopista Cali - Jamundí, pero en sentido hacia la capital del Valle del Cauca.