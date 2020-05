Tras 2 meses de su muerte, Júpiter, el león más querido de Colombia, no ha podido ser sepultado

El cuerpo del felino permanece en un congelador a la espera de la realización de pruebas.

Ana Julia Torres, mamá humana de Júpiter, el león que conmovió a toda Colombia, no ha terminado su drama pues desde hace 2 meses está a la espera de la entrega del cuerpo del animal, el cual permanece congelado.

Ella aseguró que la emergencia que ocasionó el COVID-19 en el territorio nacional ha impedido a los investigadores llevar a cabo las pesquisas para dar, a ciencia cierta, con las causas de la muerte del animal.

“Está en nevera, congelado. Todo está detenido, no han salido los resultados de la necropsia, no han podido salir a hacer su trabajo por la pandemia”, afirmó Ana Julia.

Ella sigue pidiendo justicia por la muerte del animal, el cual agonizó por más de un mes en un zoocriadero de Montería y después en Cali.

“Pido justicia por habérselo llevado, por no haberlo seguido, por haberlo dejado así, por no darle tratamiento médico en Montería, no estuvieron pendientes”, narró la mamá humana del león.

Cuando se entregue el cuerpo del animal, Ana Julia aseguró que lo sepultará en el refugio de Villa Lorena, lugar en el que se le vio por última vez a este felino imponente y lleno de vida.

“Haré un homenaje en Villalorena, este león es un referente y su ejemplo debe servir para salvar la vida de más animales en Colombia”, concluyó Ana Julia.

Cabe recordar que Júpiter murió el pasado 18 de marzo de 2020 tras una falla multisistémica.