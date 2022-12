Tras 35 días en clínica de Cali, el arquero Alexis Viera fue dado de alta

El futbolista uruguayo Alexis Viera, herido a finales de agosto en un atraco en Cali, Colombia, salió este miércoles en silla de ruedas de la clínica donde se recuperaba en esa ciudad del oeste del país.

El portero Viera, actualmente en el Depor FC de la segunda división del fútbol de Colombia, fue dado de alta después de recibir tres impactos de bala en un intento de robo cerca de una entidad bancaria, en compañía de su esposa.

A su salida de la clínica Valle de Lili, el exmilitante del emblemático América de Cali se mostró sonriente ante los aficionados que lo esperaban y las cámaras de televisión locales.

"Va a ser un camino largo pero no imposible. Si lo querés lograr y te trazás las metas, lo vas a lograr. Eso es lo que yo tengo: una mentalidad positiva", dijo a periodistas el 'Pulpo' Viera, de 36 años.

"Cada movimiento nuevo que hago es una alegría. Ya me estoy pasando solo a la silla de ruedas, ya me bajo solo de la cama y esos logros para mí son muy importantes porque de la cintura para arriba estoy sano y sé que de la cintura para abajo, con el tiempo lo voy a lograr", agregó el guardameta.

Con una camiseta que decía "sos un ganador" en la parte de adelante y su apellido en la parte de atrás, Viera reconoció, sin embargo, que permanecerá en silla de ruedas "por un largo tiempo".

El deportista llegó al América de Cali en 2009 proveniente del Nacional de su país y, tras una dilatada campaña en los Diablos Rojos, con una breve interrupción en el Ñublense de Chile (2010-2012), recaló este año en el Depor de Cali.

En una entrevista con la AFP, el arquero uruguayo reveló el pasado fin de semana que su recuperación podía tomar entre nueve y 12 meses, aunque espera llegar caminando a su país natal en tres meses.