Tras casos de H1N1, Minsalud pide a colombianos estar atentos a síntomas e ir al médico a tiempo

Recordó que la temporada de lluvias genera mayor número de casos de enfermedades respiratorias.

Desde Cali y tras confirmarse que seis estudiantes de un colegio de la ciudad fueron diagnosticados con gripa H1N1, el ministro de Salud de Colombia, Juan Pablo Uribe, llamó a los padres de familia a estar atentos sobre los síntomas de sus niños.

Publicidad

"Particularmente para población pediátrica, infantil o en la tercera edad, la consulta oportuna ante síntomas de complicaciones de las infecciones respiratorias agudas: dificultad para respirar, fiebre alta, ese tipo de sintomatología nos debe llevar inmediatamente a una consulta", explicó.

Planteó que una consulta a tiempo puede evitar una tragedia.

"Las cepas que están circulando, incluyendo aquella del h1n1, son cepas habituales, empezando por el virus sincitial, siguiendo por otros virus como la influenza y terminando en el H1N1", anotó.

En Cali se ha presentado una reducción del 20 % en las consultas en servicios de urgencias ambulatorias entre enero y abril del 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Publicidad

La consulta temprana es primordial para evitar que se propaguen los casos de infecciones respiratorias agudas. Pero, ¿los habitantes de Cali toman las medidas necesarias para evitar adquirir infecciones o virus?

"Por ejemplo, cuando hago ejercicio, me cambio la ropa húmeda y me pongo la ropa seca, siempre me lavo las manos antes de comer y siempre estoy pendiente de tomar suficiente líquido", señala Luis Eduardo Ramírez, habitante de la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

La Secretaría de Salud de Cali solo tiene hasta el momento el reporte de seis casos de H1N1 plenamente confirmados.

Vea también:

Estudiantes se fueron a competir a evento deportivo en otra ciudad y regresaron enfermos de H1N1