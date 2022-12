Tras denuncias, Metrocali será investigada por presunto caso de corrupción

Algunos concejales de Cali y organizaciones defensoras del sistema MIO denunciaron desde hace varios meses un presunto caso de corrupción en una serie de contratos de Metrocali, en su mayoría, de asesoría jurídica y financiera, que se habrían firmado entre los meses de marzo y diciembre del 2016.

Lo que se conoce, es que los contratos beneficiarían a Nohora Patricia Acero, quien fue asesora jurídica de Metrocali, hasta el año pasado. Las denuncias señalan que la entidad contrató a Acero por prestación de servicios y a empresas en las que ella tiene acciones, incluso, empresas internacionales para las que sirvió en su momento como representante legal.

La denuncia es por unos seis contratos valorados en más de $1.300 millones. Esto será evaluado en una auditoria exprés por parte de la Contraloría de la capital del Valle del Cauca.

Durante este lunes 16 de enero, funcionarios del ente de control estarán en las oficinas de Metrocali, recolectando la información contractual, indagando sobre el papel de la abogada Acero, a quien se le ha reconocido como contratista en otros sistemas de transporte masivo del país como los de Medellín y Bogotá.

Investigarán conflicto de intereses, exenciones de retención en la fuente sobre algunos contratos que no son permitidas por la ley, e incluso algunos contratos que se modificaron para asumir gastos de viaje de Nohora Acero.

La Contraloría Municipal también investigará las actuaciones de Armando Garrido, quien hasta diciembre del año pasado fue presidente de Metrocali, luego de presentar su renuncia ante el alcalde de la ciudad, Maurice Armitage.

“Al llegar a Metrocali si coloqué el nombre de la doctora Acero como una necesidad para tenerla por su experticia pero la información que se ha dado es imprecisa pues está dada por fuentes que salen de Metrocali y del gobierno municipal que pretenden desacreditar una gestión que por primera vez logró focalizar y corregir desacuerdos que se venían cometiendo y teniendo en detrimento el sistema de la ciudad y de los usuarios”, manifestó Garrido a Blu Radio.

Frente al tema, el Alcalde de la ciudad expresó que espera que las investigaciones por parte de la Contraloría aclaren esta situación.

“Invito a las autoridades a que ellas revisen si esto son rumores o realidad pues no tengo la capacidad de darme cuenta si esto estuvo o no correcto. Nosotros desde hace varios meses le dijimos a la Procuraduría y Contraloría que por favor lo investigaran, no estamos escondiendo nada y esperamos que haya claridad en todo”, dijo Armitage.

El mandatario municipal aseguró que parte de las razones de la salida del que era presidente de Metrocali, se dio por la relación con la abogada Acero.

“Eso es verdad, en lo relacionado con Acero no pudimos entendernos con Garrido, él estaba dependiendo demasiado de la abogada y creo que eso no es normal, ni correcto. Desde hace dos meses se dieron rumores de que ella estaba haciendo contratos con la misma firma de ella y por eso pedimos la investigación, así que le exigí a Garrido que tenía que prescindir de su colaboración y él verá si quiere respaldarla. Lo que es seguro es que si tienen que responder por algo, lo den hacer”, agregó el Alcalde de Cali.

Por último, Armitage aseguró que los contratos con Acero se dieron por terminado el 31 de diciembre de 2016.