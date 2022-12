Tras escándalo por quejas ante atención de Medimás, este es el pulso de la situación en Cali

Algunos usuarios manifiestan retrasos en procedimientos y entrega de medicamentos por parte de la EPS. Sin embargo, otros señalan no tener inconvenientes.

Alfonso Caicedo, paciente con cáncer, asegura que la entidad aplazó una operación por la cual lleva esperando ocho meses. Su hermano, Diego Caicedo, sostiene que les ha tocado comprar particularmente las medicinas que requiere y dice que son muchas las personas que, como el hombre, atraviesan esta situación.

"Tenemos el gran inconveniente con los pacientes, no solamente mi hermano, sino muchos más que tienen el mismo problema con los medicamentos, a veces no los dan acá y toca comprarlos por fuera. Aparte de eso tuvimos que colocar un derecho de petición para que se realice la operación que él necesita con prontitud", relata Diego Caicedo, quien además es presidente del servicio de usuarios de la Clínica Cali Norte.

Por su parte, otros pacientes de Medimás en la capital vallecaucana expresan no tener quejas de la atención brindada por la EPS. "A mí me han atendido a tiempo, la programación de la cita me la hicieron rápido y me van realizar la cirugía hoy (lunes). La verdad me ha ido bien", afirma Sara Noguera.

Entre tanto, la entidad compartió a Noticias Caracol un comunicado donde señalan que actualmente tienen convenios vigentes con alrededor de 68 entidades en diferentes municipios del Valle del Cauca, para la atención de sus pacientes.

Estos convenios que, manifiesta Medimás, se han venido ejecutando para ir normalizando la atención de los usuarios, tanto de régimen subsidiado, como del contributivo. La EPS indica que todo este trabajo sigue adelante para poder mejorar el servicio.



Lea también: