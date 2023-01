Tras las rejas acabó hombre que habría golpeado a su ex e intentado llevarse a la fuerza a su bebé

El reporte de la Fiscalía indicó que el sujeto ya presentaba anotaciones por lesiones personales a la mujer. La víctima dio dramático relato a las autoridades.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos se registraron en una vivienda del barrio Suerte 90, en oriente de Cali. Un hombre llegó hasta el lugar donde vive su expareja, para visitar a su hija de 17 meses de nacida.

Joven mujer fue asesinada al interior de su residencia donde horas antes habría ingresado su ex “Se llevó a la niña para el parque que está al frente de mi residencia en la mañana, cuando salí a pedirle que me la entregara él me respondió que se la iba a llevar, que me la traía por la tarde. Yo para evitar cualquier inconveniente o que me agrediera, le dije a la vecina que me hiciera el favor y hablara con él para que me devolviera la niña”, denunció la excompañera sentimental.

La ciudadana también contó a las autoridades que apenas tuvo a su pequeña en brazos se dirigió a su casa. Sin embargo, el hombre se fue tras ellas e ingresó al inmueble.

Las terribles exigencias que joven habría hecho a su ex para no publicar videos íntimos en redes “Me dio un puño en el hombro y a la fuerza me quitó a la bebé. Me dijo gritando que se la iba a llevar. Comencé a pedir auxilio para que me la devolviera. Una patrulla motorizada de la Policía llegó hasta la casa y lo detuvo”, añadió la afectada.

El sujeto fue trasladado hasta la estación de Policía de Desepaz. En el lugar, uniformados pudieron confirmar que esta persona ya contaba con una anotación judicial por supuesta agresión su ex en hechos que habrían sido perpetrados el pasado julio.

