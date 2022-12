Tras resolución de CREG, Emcali acaba tarifas diferenciales de energía en Cali

Empresas Municipales de Cali informó este miércoles que da por terminado el esquema de tarifas diferenciales de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en su resolución Creg-051-2016.

Dicho esquema había sido implementado por el Gobierno Nacional para promover el ahorro voluntario de energía y otorgar incentivos a quienes consumieran menos, así como aplicar sanciones a los usuarios que hicieran uso excesivo del servicio.

En ese sentido, Emcali señaló que, según el documento de la CREG, la totalidad del esquema de tarifas diferenciales se aplica a los consumos facturados antes del 23 de abril.

Esto significa, de acuerdo con la entidad, que “los usuarios recibirán premio si el consumo facturado en el mes resultó inferior a su meta de ahorro individual o un mayor valor a pagar si el consumo en el mes resultó superior a su meta de ahorro individual”.

Para los consumos facturados antes del 23 de abril y fecha de cierre posterior a esa fecha recibirán el incentivo a prorrata de los días del ciclo de lectura transcurridos hasta el 23 de abril de 2016.

La empresa de servicios públicos explicó el tema con el siguiente ejemplo. Pedro es un usuario con meta de ahorro individual de 100 kW-h al mes, su tarifa es de $ 400/kWh y su ciclo de lectura inició el 10 de abril y termina el 9 de mayo.

El consumo de energía de Pedro en este periodo corresponde a 90 kWh, por lo tanto logró un ahorro de 10 kWh y su facturación será así:

Valor por consumo del mes: 90 kWh x $ 400/kWh = $ 36.000

Menor valor por ahorro de energía: 10 kWh x $ 400/kWh = $ 4.000

Días hasta el 23 de abril: 13 días

Total días del ciclo de lectura: 29 días

Prorrata: 13 / 29: 0,44

Valor a pagar por energía: $ 36.000 – ($ 4.000 x 0,44) = $ 34.240

No obstante, el usuario solo podrá acceder a este beneficio si se encuentra a paz y salvo en el pago de la factura.

Por otro lado, a quienes que resulten con consumo facturado en el mes superior a su meta de ahorro individual, no se les aplicará mayor valor a pagar. Hace algunos días, el director comercial de energía de Emcali, Omar Arango, explicó cómo funciona este cobro.

"La meta era 100 kWh y usted consumió 10 unidades más, entonces multiplicamos 110 por su tarifa que es $400, lo que le da $44 mil. Como consumió 10 kWh en exceso, esos vienen en mayor valor. Entonces, multiplica la tarifa por 2, lo que da $800, y eso por los 10 kWh de más, entonces da $8000. Es decir que a los $44 mil que iba a pagar le suma $8000, por no haber cumplido la meta".

Emcali informa la meta de ahorro para cada usuario a través de la página web www.emcali.com.co, las líneas telefónicas 177 y 5240177 y la factura de servicios públicos, para lo cual debe tener presente el número del contrato, el cual se encuentra en la parte superior derecha de cada factura.