Tras sostener una discusión, hombre trató de lanzar a su ex desde un puente

El sujeto, mediante engaños, llevó a la mujer hasta esa elevada estructura donde cometió este vil acto.

Las autoridades de Santiago de Cali dictaron medida de aseguramiento en centro penitenciario contra un hombre que está señalado de haber intentado asesinar a su expareja sentimental.

Según la Fiscalía, este sujeto habría sostenido una fuerte discusión con su ex cuando esta le dijo que no quería seguir con la relación. No contento con protagonizar esta escena, el capturado la golpeó.

Además, el ente investigador puntualizó que este hombre “habría llevado con engaños a la víctima hasta un puente ubicado en el barrio Belalcázar y, supuestamente, trató de lanzarla al vacío”.

La Fiscalía informó que la mujer luchó por su vida y no cayó al vacío, pero no se salvó de que este hombre, al parecer, la hiriera “gravemente con un arma blanca en varias partes de su cuerpo”.

Testigos del hecho detuvieron el brutal ataque de este hombre y trasladaron a la víctima a un centro asistencial en el que recibió atención médica y una incapacidad de 80 días.

La captura del presunto agresor se logró en cercanías al barrio Belalcázar de Cali, lugar en el que sucedieron los hechos.

La Fiscalía le imputó cargos al sospechoso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, acusación que no fue aceptada.

