Trece días de protesta completa este grupo de mujeres con cáncer solicitando mejor atención médica

Tratamientos y medicamentos para ellas y sus hijos, es la petición que hacen a la EPS a la que se encuentran afiliadas, pues aseguran que no les han dado soluciones.

Gloria Patiño lleva seis meses esperando la orden para quimioterapia, tiene cáncer de seno y dos hijos. Asegura que su estado de salud ha desmejorado.

“A mí quién me va a responder por esto, es lo que estamos reclamando todas las personas con cáncer porque somos muchas las que tenemos este problema, no sabemos qué vamos hacer”, señala Gloria Patiño, paciente con cáncer.

Junto a ella, 20 mujeres se encuentran a las afueras de la EPS Barrios Unidos, esperando que sus directivas firmen los nuevos convenios para que les presten atención.

“Yo tengo cáncer de mama y si esto sigue así nos van a llevar a la muerte, pues el tratamiento es bastante largo y nos preguntamos qué va pasar con nosotros”, manifiesta Rosalba Molina Pérez.

Según la veeduría de Salud, hace nueve días murió una de las mujeres que estaba encadenada pidiendo una solución.

Las mujeres, quienes se han podido alimentar con las pocas donaciones que reciben, esperan que alguien de la EPS las atienda.