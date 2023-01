Tremenda paliza habría propinado un grupo de venezolanos a un hombre de 28 años

Algunos de los extranjeros señalaron que el joven habría intentado robarlos. Sin embargo, otros sostuvieron que no fue así. Los hechos son confusos.

El hombre de 28 años fue trasladado a un centro asistencial de Cali, con lesiones de gravedad, luego que un grupo de venezolanos, al parecer, le propinaran una golpiza. Ocurrió en el norte de la capital vallecaucana.

Se trata de Francisco Rentería Bejarano, a quien cinco migrantes habrían perseguido, al menos por 150 metros, para agredirlo con palos y varillas. Según testigos, llegaron a un punto donde lo hirieron por más de 10 minutos.

"A lo que logra escapar y tratar de huir, salen más de otro lugar y con palos, con tablas lo logran encerrar y lo cascaron fuertemente. Le reventaron la cabeza", relató un ciudadano que presenció el hecho.



Vea también:

Se agrava situación de venezolanos que siguen llegando masivamente a Cali en busca de oportunidades "Le dieron duro y él gritaba que él no era, que él no estaba robando, que eso era una equivocación. La verdad lo dejaron muy mal", dijo otra testigo.

De acuerdo con habitantes venezolanos de la zona, el ataque se habría producido cuando el sujeto intentaba robarlos. Aseguraron que estaba metiendo la mano a las pertenencias de algunos de ellos.

"De pronto no fue con intención de matarlo, pero le dieron un mal golpe", expresó otro de los extranjeros que presenció el hecho.

Rentería Bejarano, de origen colombiano, fue llevado a un hospital del centro de la ciudad por miembros de la Policía, quienes minutos después desalojaron a cerca de 100 extranjeros que habían instalado un campamento al lado de la terminal de transportes.

También le puede interesar: