Tres jóvenes atacaron a un hombre de 38 años por no dejarse robar en el oriente de Cali

La víctima del asalto fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, este aseguró que acababa de bajarse de un vehículo cuando los delincuentes lo abordaron.

“Me abordaron con cuchillos para que entregara lo que tenía así que les dije que por qué me van a robar entonces la jovencita me tiró con la navaja, yo la esquive y le pegue una cachetada. Entonces los otros se me vinieron y arranque a correr desafortunadamente perdí el equilibrio y me caí, en el piso me cogieron y me pegaron dos puñaladas”, manifestó la víctima del robo.

La víctima fue dada de alta luego de permanecer en observación por cerca de dos horas.

“Son dos heridas de arma corto punzante. Me tenían en observación precisamente para descartar cualquier molestia, pero gracias a Dios la radiografía salió bien”, agregó la víctima del robo.

Esta es la calle del barrio Comuneros por donde caminaba el hombre cuando los jóvenes delincuentes lo atacaron al intentar hurtarle sus pertenencias.

Las autoridades esperan la denuncia respectiva para iniciar las investigaciones, realizan planes de seguridad en el sector en busca de los responsables de este hecho.