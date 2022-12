Tres menores y cinco adultos resultaron heridos tras accidente de tránsito en Cali

Un conductor de un campero de transporte público, de placas VJB 355, perdió el control de su vehículo y chocó contra un puente peatonal en el centro de Cali. En el accidente ocho personas, entre ellas tres menores, resultaron lesionadas y fueron remitidos a diferentes centros asistenciales.

"Un campero de servicio público viene desplazándose por la calle 5 a coger la carrera 6 y en la pendiente, sentido norte – sur, al parecer pierde el control colisionando con la base del puente peatonal. El vehículo de servicio público sufrió volcamiento lateral derecho", informó Jorge Vergara, coordinador de Guardas de Tránsito de Cali.

Vergara señaló que testigos del hecho tuvieron que levantar el automotor para sacar a uno de los niños, el cual había quedado atrapado.

De acuerdo al informe del Hospital Universitario del Valle del Cauca, HUV, a sus instalaciones ingresaron producto de este accidente, tres menores de edad, Jhon Sebastián Hincapié de 6 años, Santiago Hincapié de 3 años y Jhonsefer Eduardo Giraldo de 3 años. Los pequeños sufrieron trauma craneoencefálico y fueron remitidos a la Unidad de Trauma Pediatría, dos bajo pronóstico reservado y uno en cuidados intensivos.

"Los niños salieron volando, el mayor quedó debajo del carro y el otro chocó dentro del carro, mi mamá también quedó con golpes, heridas", dijo Gina Álvarez, madre de dos de los menores afectados.

María Libia Calcado, quien iba en el vehículo con sus nietos, contó lo sucedido. "Yo llevaba al niño pequeño cargado y el otro estaba al lado mío. Sentí cuando el carro se volteó y cuando reaccioné vi a uno de los niños incrustado entre las piernas de otro señor, lo saqué, pero al otro no lo alcancé a coger. Tengo una herida en la cabeza y unos golpes, no me sucedió mayor cosa, sino a los niños", expresó.

Los heridos fueron trasladados al HUV y a las clínicas Rey David y Vallesalud. Autoridades de tránsito investigan si la emergencia se dio por causas técnico mecánicas o exceso de velocidad.

"El más complicado es el niño de seis años, que sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado, tiene unas contusiones pulmonares y unas fracturas costales", señaló Luis Fernando Pino, jefe de Urgencias del Hospital Universitario.

Otro vehículo particular, de placas HZR 251, también resultó golpeado en el accidente, pero sus tripulantes no se lesionaron. Las pruebas de alcoholemia que se les realizaron a los dos conductores implicados dieron negativas.