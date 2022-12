Tres personas heridas y al menos cinco casas afectadas deja desplome de edificio en Buenaventura

La estructura se encontraba en construcción y colapsó en momentos en que los obreros iniciaban sus labores. Tres de ellos resultaron lesionados.

La emergencia se registró hacia las 6:55 de la mañana de este jueves, en un edificio de seis pisos, ubicado en el barrio Bellavista de Buenaventura. De acuerdo con el capitán Walter Quiñonez, del cuerpo de Bomberos del municipio, al menos cinco viviendas aledañas resultaron afectadas.

"Las casas quedaban contiguas y dos en la parte posterior. Por las afectaciones que tienen cinco de ellas dan para demolición total, porque no pueden ser habitadas. Los tres lesionados eran obreros de la construcción y fueron llevados a la clínica Santa Sofía, con contusiones en el cuerpo", indicó el socorrista.

Quiñonez también informó que durante reunión preliminar del Concejo de Riesgo se pudo establecer que, al parecer, el desplome se debió a una falla estructural en la edificación. Asimismo, dijo que autoridades municipales adelantan labores para determinar el número de damnificados.

"Las casas afectadas se encontraban habitadas, pero fueron evacuadas porque hay unas que estaban en considerable riesgo de colapsar también. El Secretario de Gobierno está en el sitio haciendo el censo para que las personas cuya vivienda verdaderamente no pueda ser habitada reciban albergue provisional y luego uno definitivo" agregó el capitán de bomberos.

El socorrista indicó que diez familias fueron evacuadas de estas residencias. A su vez, explicó que se llevan a cabo actividades en la zona para verificar que no haya personas atrapadas en el lugar.