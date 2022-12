Triste caso de maltrato animal en Buga: a un bichofué lo llenaron de pegante y lo pegaron a la pared

El pequeño pájaro estaba “pegado al estilo de una crucifixión y completamente indefenso, sin poderse mover”, según la Corporación Autónoma del Valle del Cauca.

La autoridad ambiental señaló que a este bichofué gritón se le prestaron los primeros auxilios en las instalaciones de la CVC Regional Centro Sur en Buga, una vez se conoció el caso gracias al reporte de un ciudadano.

“Esto es algo que no tiene precedentes y es muy triste saber cómo existen personas tan indolentes y que sean capaces de maltratar un animalito que no tiene como defenderse, se encuentra completamente invadido de un pegante muy fuerte”, dijo Francisco Ossa, ingeniero ambiental de la CVC.

El ave está recibiendo tratamiento para retirarle el pegante y, posteriormente, regresarla a su hábitat natural, pues, de lo contrario, no podría volver a volar y tendría que permanecer el resto de su vida en una jaula.

“Se le brindarán los mejores cuidados para que se recupere físicamente, además del estrés que ya ha vivido. Es preciso que las personas que conozcan casos los denuncien a las autoridades”, anotó Ossa.

Cabe recordar que la ley en contra del maltrato animal en Colombia establece multas entre los cinco y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta prisión para los agresores de animales.

El bichofué es una especie muy común de áreas abiertas y, en las ciudades, habita en áreas cultivadas con árboles, especialmente cerca del agua y es una de las aves más comunes de las áreas residenciales.

Su nombre común procede de su característico canto que parece decir “bi-cho-fue”, el nombre genérico ‘pitangus’ procede de la lengua tupí y fue utilizado para referirse a un atrapamoscas grande.



Foto: CVC