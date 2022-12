Trofeo de Mundial Futsal se paseó por instalaciones de Caracol Televisión en Cali

Bañado en oro, el trofeo del Mundial Futsal que se disputarán las 24 selecciones participantes visitó las oficinas de Caracol Televisión en la capital del Valle del Cauca para hacer gala de lo que será el esperado certamen.

La copa está hecha de cobre, aleación de latón, acero inoxidable, plata y zinc. Además, está inspirada en el mismo juego, involucra dos equipos con sus cinco jugadores, representada en las barras de oro y plata que se reúnen en el campo de fútbol.

En la elaboración del trofeo, que fue diseñado por Thomas Fattorini Ltd. y Robert David Harris, se invirtieron aproximadamente 130 millones de pesos.

La imponente pieza llegó el pasado lunes a Cali, donde estará hasta el martes 16 de agosto. Ya ha visitado varios medios de comunicación y este jueves visitará también el estadio Pascual Guerrero en el marco del partido por Copa Colombia entre Deportivo Cali y América.

El viernes estará en el centro comercial Chipichape, en el norte de la ciudad, mientras que, el sábado, el turno será para el recién inaugurado centro comercial La Estación, localizado sobre la carrera 1 con calle 34. El domingo se trasladará a Unicentro en el sur de la capital del Valle del Cauca.

El martes llegará a la Secretaría del Deporte y Recreación de Cali, pasará por el Coliseo El Pueblo, y, finalmente, estará en la Universidad Javeriana para luego desplazarse a Bogotá, donde también estará varios días. En todos estos lugares, los caleños podrán apreciar el trofeo y empezar a vivir la pasión por la cita orbital.

El Mundial Futsal se desarrollará desde el 10 de septiembre hasta el 1 de octubre en Cali, Medellín y Bucaramanga. La capital del Valle del Cauca es la sede principal y los partidos se jugarán en el coliseo El Pueblo.

El juego inaugural, Colombia vs. Portugal, será en este escenario, ubicado en el sur de la ciudad y donde además se disputará la final. Las boletas para asistir a esta fiesta futbolística cuestan entre $17.000 y $72.000 a través de Tu Boleta.

Grupo A: Colombia, Portugal, Uzbekistán y Panamá.

Grupo B: Tailandia, Rusia, Cuba y Egipto.

Grupo C: Paraguay, Italia, Vietnam y Guatemala.

Grupo D: Ucrania, Brasil, Mozambique y Australia.

Grupo E: Argentina, Kasajistán, Islas Salomón y Costa Rica.

Grupo F: Irán, España, Marrueco y Azerbaiyán