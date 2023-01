Tuitero que amenazó a ‘Matador’ es un servidor público de Cali

La entidad en la que trabaja estudia la posibilidad de abrir en su contra una investigación disciplinaria.

Aunque Ariel Ortega dice ser propietario de una agencia de viajes, Noticias Caracol confirmó que se trata de un funcionario que trabaja en Empresas Municipales de Cali, Emcali, desde el año 2007.

A pesar de que en las primeras horas de la mañana de este miércoles atendió a varios medios de comunicación, dijo que no se va a pronunciar más sobre el tema y está pidiendo una reunión privada con el caricaturista ‘Matador’.

Ariel Ortega amenazó al reconocido caricaturista a través de su cuenta de Twitter. "'Matador' es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo", escribió el tuitero.

Sin embargo, este miércoles, Ortega le concedió una entrevista a Blu Radio, donde se mostró arrepentido con lo sucedido y pidió un encuentro con ‘Matador’.

"Entre Ariel y ‘Matador’ para que charlemos, nos tomemos un tinto, vea que soy un colombiano de bien, que no soy un peligro para la sociedad y que cometí un error", dijo el hombre en la emisora.



Trabaja en la planta Río Cali de Emcali y el gerente de la entidad, Gustavo Jaramillo, aseguró que se está revisando el caso.

“Revisar si procede o no procede un proceso disciplinario contra el trabajador y que surta el debido proceso para, si procede, aplicar las sanciones que se requieran”, dijo el gerente de Emcali.

Para el abogado y constitucionalista Juan Manuel Charry, las amenazas por redes sociales tienen graves consecuencias.

“Pueden tener implicaciones penales y no importa porque vía se hagan, pueden hacerlo por redes sociales, por correo, por teléfono, presencialmente o por cualquier otro medio”, aseguró.

Roberto Rodríguez, concejal del Centro Democrático en Cali, confirmó que Ortega fue expulsado del partido y que ya no es uno de sus militantes. “Porque rechazamos vehementemente su comportamiento”, dijo.

Ortega señaló que se está asesorando con un grupo de abogados y que, en las próximas horas, podría emitir un comunicado de prensa.



