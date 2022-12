Un ángel de metal le salvó la vida a mujer con embarazo de alto riesgo y trasladada de Chocó a Cali

La Fuerza Aérea Colombiana reaccionó ante el llamado del Centro Nacional de Recuperación, CNRP. La mujer presentaba sangrado e hipertensión.​

La misión de este equipo aéreo consistió en salvarle la vida a una mujer en estado de embarazo con alto riesgo. Volaron en el helicóptero Black Hawk UH 60 Angel por más de una hora para llegar hasta el departamento del Chocó a realizar el traslado humanitario.

La oportuna atención por parte del personal de tripulantes de la aeronave permitió llegar hasta el litoral San Juan, en Docordó, logrando mantener a salvo a la mujer de 32 años y a su bebé durante su trasladado hasta Cali.

“La paciente presenta un cuadro de embarazo de alto riesgo. Llegó con sangrado, hipertensión, no ha tenido control prenatal”, aseguró Nataly Lorpes, paramédica que atendió el caso.

Una vez estable y fuera de peligro, la tripulación le entregó la moneda a la mujer que tiene como mensaje ‘Un ángel de metal me salvó la vida’, símbolo de la labor que deja estos uniformados a las personas que han sido cobijadas.

Personal médico del establecimiento de Sanidad de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en la capital del Valle del Cauca esperó a la paciente para remitirla a un centro hospitalario y brindarle la atención necesaria, pues durante su gestación no había tenido ningún control prenatal.



Fotos: cortesía Fuerza Aérea Colombiana