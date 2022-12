Un caballo se desplomó en medio de una vía en el oriente de Cali

En el vídeo se observa al equino, utilizado para cargar grandes cantidades de escombros, acostado en una calle del barrio Ciudad Córdoba. El animal se ve deshidratado y con heridas presuntamente producidas por arma blanca.

Según las autoridades, el caballo no soportó más el peso de la carga que transportada y se desplomó. "Estos animalitos son sometidos a largas horas de trabajo y parte de eso les dan unas cargas exageradas. Todo el día los tienen de un lado a otro”, señaló el sargento Eliecer Zorrilla, comandante Policía Ambiental.

El equino fue trasladado a una pesebrera de la Fundación Sentir Animal y tras su recuperación pasará a manos de la Secretaría de Gobierno. Posiblemente, se pondría en proceso de adopción.

Entre tanto, un caso similar se presentó a pocas cuadras del mismo sector, otro caballo fue decomisado por la Policía al presentar problemas médicos y de maltrato.

Ambos hechos causaron indignación en la comunidad caleña. “Ellos sienten igual que una persona. El hecho que sean animales no tienen por qué maltratarlos así”, dijo Francia López, habitante de la ciudad.

Por su parte, Daniel Mazo, defensor de animales, expresó su rechazo y manifestó que estos animales no pueden ser tratados como máquinas.

Cifras reveladas por las autoridades señalan que, en lo corrido del año, 15 caballos han sido decomisados en Cali por presentar golpes y maltratos. Asimismo, tres de ellos tuvieron que ser sacrificados porque se encontraban en un lamentable estado.