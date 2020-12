Un desmovilizado de las FARC y un cantante, entre víctimas de la masacre en Santander de Quilichao

Hasta 100 millones de pesos ofrecieron las autoridades por información que permita la captura de los responsables de la masacre de cuatro personas cometida en Santander de Quilichao, Cauca .

Hombres fuertemente armados llegaron hasta una caseta ubicada en el sector de Gualanday y dispararon contra varias personas que se encontraban reunidas en el lugar.

“Ahí había seis personas, llegaron personas en motocicletas y buscaban a dos hermanos, en ese momento se meten otras dos personas y resultan asesinadas cuatro personas y una persona que queda herida”, relató Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Las autoridades confirmaron las identidades de dos de las víctimas, uno de ellos era Fernando Tróchez Ulcué, un desmovilizado de las FARC, y el otro, Carlos Escué, un cantante de una agrupación musical perteneciente al resguardo indígena Munchique Los Tigres y quien al parecer había recibido amenazas.

“Yo no sé, uno amigos nos dijeron, ‘a su hijo lo andan buscando’, y dije, ‘será que quedó mal en alguna deuda’, pero no más, no tuve la precaución”, dijo Humberto Uscué, el padre del cantante.

Las comunidades indígenas y autoridades del Cauca reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas que pongan fin a la violencia en el departamento.

“Pedir el concurso de todos, la fuerza pública, la inversión social, líderes sociales y organizaciones de base para que hagamos a una sola voz el llamado por el respeto a la vida de los caucanos”, pidió Eías Larrahondo, el gobernador del Cauca.

Tras un consejo de seguridad, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita el esclarecimiento de esta masacre y anunció la implementación de nuevas estrategias.

“Un mecanismo de comunicación con las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas con el fin de fortalecer la seguridad y el orden público en el territorio”, dijo el alto funcionario.

Según el ministro, este hecho estaría relacionado con grupos del narcotráfico, por lo que confirmó que un equipo especial de investigadores serán los encargados de dar con los responsables de esta masacre.