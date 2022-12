Un Facebook Live para “erizarse” con la diva Amparo Grisales y Noticias Caracol

La famosa actriz habló este viernes 23 de febrero con los internautas sobre su más reciente show, que se tomó de escenario el Teatro Municipal de Cali.

Amparo Grisales llegó a la Sucursal del Cielo con su obra 'Me ericé', junto al actor y comediante Alberto Barrero. Un espectáculo que, tras una exitosa temporada en Bogotá, ahora inicia su gira por el territorio colombiano con dos funciones (jueves y viernes) en la capital del Valle del Cauca.

El título no podía ser otro que esta expresión que la 'Diva de Colombia' hizo famosa al referirse a lo que realmente la emocionaba, tocaba sus fibras, la movía o la conmovía como jurado del reality 'Yo me llamo', de Caracol Televisión.

'Me ericé', puesta en escena que marca el regreso de Amparo a las tablas, es una producción de Dago García y Patricia Grisales, y fue escrita por la propia protagonista en colaboración con César Betancur 'Pucheros'.

Este montaje evoca de manera anecdótica, entre realidad y ficción, episodios memorables de Grisales en sus 45 años de carrera. Un show donde el sarcasmo, la sátira y el humor negro hacen de las suyas para entretener al público.

Durante más de 40 minutos, la reconocida artista manizalita interactuó con los internautas a través de un Facebook Live desde la 'fan page' de Noticias Caracol.