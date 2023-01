Un familiar estaría implicado en asesinato de niña a quien hallaron atada a columna de cemento

Un pariente se presentó ante las autoridades para alegar inocencia e, incluso, pedir protección. Aumentan recompensa por captura del responsable del atroz hecho.

La comunidad del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, no sale del asombro y el dolor por el aberrante caso de una menor de edad que fue hallada atada a una columna de cemento, con señales de violencia y al parecer abusada sexualmente.

“Esperamos que en horas, máximo un día, hayamos obtenido la orden de captura contra la persona que determinó la muerte de nuestra menor”, dijo el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, durante una rueda de prensa realizada este martes en Bogotá.

Agregó que en este momento se cuenta con información por medio de la Fiscalía que “permitirá identificar quién fue el responsable de este lamentable hecho y dar con esa captura”.

En medio de un total rechazo por lo sucedido, el cuerpo de Diana Tatiana Rodríguez, de 10 años, es velado una humilde vivienda del barrio San Luis en el suroriente del puerto vallecaucano.

“De verdad, lamentable la crueldad con que fue tratada esta niña, esa ignominia no la podemos permitir más”, señaló Jesús Hernando Rodríguez, personero de Buenaventura.

Para los familiares de la menor, el responsable sería el propio tío.

“Aparentemente está involucrado un tío de la niña. Entonces son como tres sentimientos encontrados. Para nosotros es algo muy duro”, dijo Yesenia Quintero, tía de la menor asesinada.

Vea también:

Comunidad de Buenaventura repudió crimen de menor hallada muerta y amarrada a columna de cemento El tío de la menor se presentó ante las autoridades aduciendo su inocencia y pidiendo protección, pues teme por su vida.

“En estos momentos, no tenemos ninguna captura, estamos trabajando informaciones que nos ha suministrado la comunidad y esperamos en las próximas horas poder garantizar la captura del responsable”, afirmó el coronel Óscar Cárdenas, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca.

Ante este lamentable hecho contra una menor, autoridades civiles y la población les exigieron a las autoridades que se establezca pronto qué fue lo que pasó con Diana Tatiana y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley.

“Le hemos solicitado a las autoridades más celeridad en el caso, todos queremos saber qué ocurrió realmente con esta niña, quién es el responsable o los responsables de este hecho atroz”, afirmó Maby Yineth Viera, alcaldesa encargada de Buenaventura.

Mientras la Administración municipal mantiene la recompensa de $10 millones por información que permita esclarecer el hecho y hallar al responsable, la Gobernación del Valle del Cauca se sumó a ese propósito con otros $10 millones.

Entretanto, esta tarde se tiene prevista una marcha por las principales calles del puerto vallecaucano en acompañamiento del cadáver de la niña hasta el Cementerio Central.

Consulte igualmente:

Niña de 10 años fue hallada sin vida y con signos de violencia en zona de bajamar, en Buenaventura