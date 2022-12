Un fiscal es la nueva víctima de los ladrones en Cali: le robaron su camioneta en el sur

El vehículo fue hurtado en el parqueadero para visitantes de un conjunto residencial. Se analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Miller Montenegro, fiscal 3 especializado de Popayán, salió de una actividad académica en una universidad de la capital del Valle del Cauca y se fue a visitar a un familiar en el barrio El Caney.

El funcionario llegó a un conjunto ubicado sobre la carrera 85C con calle 33, estacionó su vehículo en la bahía de parqueo para visitantes y luego ingresó al lugar. Eso ocurrió en la tarde del pasado sábado 22 de abril.

“Llegué a eso de las 2:00 de la tarde y, más o menos, a las 4:45 que salí para irme de regreso a Popayán, me di cuenta que la camioneta ya no estaba”, dijo Montenegro.

Los ladrones se llevaron su Kia Sportage 2015 con placas IDK 894 de Popayán. Cuando el fiscal solicitó la revisión de las cámaras de seguridad, los porteros se enteraron que estaban ubicadas en dirección al interior del conjunto y no hacia el parqueadero de visitantes, como correspondía.

“Hay por lo menos dos cámaras privadas en los alrededores y otras dos en una unidad cercana que se van a revisar para verificar por dónde se llevaron el carro”, dijo el funcionario judicial, al anotar que también se analizarán otras que están en vías aledañas.



Foto: Miller Montenegro

Dijo que en su camioneta, parecida a la que se ve en la foto, dado que sus rines son distintos, se encontraban sus documentos personales, tarjetas de crédito y su identificación de fiscal, por lo que espera que los responsables del hurto al enterarse de eso decidan devolver el vehículo, que además tiene un sistema de rastreo.

“Ese sistema se activa automáticamente en 48 horas. Además, confío plenamente en que las autoridades van a dar con la ubicación del vehículo y los presuntos responsables de este delito”, sostuvo la víctima.

Montenegro también indicó que, según los porteros del conjunto residencial, es la tercera vez que se reporta un caso de robo de automotores en ese mismo punto.

“Fue un caso fortuito y es un ejemplo claro de que nadie está exento de ser víctima de la delincuencia”, enfatizó el fiscal, al reiterar la confianza que tiene en las autoridades para recuperar su vehículo.

Finalmente, explicó que los delincuentes suelen robar los carros y guardarlos en lugares de acceso público​ y cercanos al punto donde son hurtados. Por ejemplo, centros comerciales o estacionamientos de unidades residenciales.



Foto de cabecera: archivo Colprensa