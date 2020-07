Un hospital, 28 colegios y otras obras inconclusas del Cauca que Contraloría tiene bajo la lupa

En el Cauca el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, realizó una visita a varias obras de infraestructura que presentan años de retraso en su ejecución, entre ellas, la construcción de un Hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao.

La obra, cuyo valor supera los $37.000 millones, debió ser entregada en el 27 de febrero de 2019. La Contraloría General asegura que después de tres años solo se ha avanzado en un 25%.

“Lleva tres años paralizada. Son $11.000 millones por parte de regalías y $26.000 millones que han entregado recursos de la nación”, explicó el contralor, quien aseguró que este no es el único proyecto que tienen bajo la lupa en el departamento.

“Hemos estructurado ya toda una vigilancia específica en todos los proyectos del Cauca. Estamos viendo porqué les han impuesto o no las diversas multas por los incumplimientos y qué pasa con eso. Porque contratista que no cumpla, debe pagarle a la sociedad por no entregar la obra que debía realizar”, puntualizó el funcionario.

Córdoba, además, resaltó que también se exigirá el cumplimiento de otras obras críticas del Cauca, cuyo valor supera los $140.000 millones, entre ellas, 28 colegios que aún no se han terminado.