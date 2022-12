Un joven murió al rodar por precipicio en reserva natural de zona rural de Cali

Foto: Noticias Caracol

Como Fredy Hernando Vega fue identificado un joven de 25 años, que perdió la vida al caer por una pendiente en una reserva natural, ubicada en zona rural al sur de Cali. Un integrante del grupo con el que iba el montañista, señaló que fueron las condiciones del terreno las que causaron que este perdiera el equilibrio y rodara por el precipicio.

"Estaba totalmente resbaloso y esta persona lastimosamente siguió derecho, había un precipicio de 150 metros y él pereció", dijo Manzurlevi Rivera, compañero del joven.

Rivera relató que, en medio del desespero, él y varios de sus amigos descendieron por la montaña durante 40 minutos para pedir ayuda.

Trabajadores de la Reserva Natural El Topacio, aseguraron que el grupo de deportistas no ingresó por el lugar de control. Por su parte, los rescatistas de la zona explicaron el riesgo que implica ascender a la montaña por rutas no autorizadas.

"Es un terreno muy resbaloso, ha llovido muchísimo y el barro amarillo se pone muy liso. Cuando hay lluvia no es aconsejable subir", indicó Guillermo Gordillo, director de la Asociación Ayuda y Rescate (AYRES).

Unidades del CTI de la Fiscalía se trasladaron hasta el sitio de la emergencia, para realizar las indagaciones correspondientes al caso.