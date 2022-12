Un ladrón murió y un policía resultó herido durante persecución por robo en Cali

Un presunto ladrón que pretendía llevarse una motocicleta, murió tras enfrentarse a las autoridades cuando intentaba huir. Durante la persecución del delincuente, en el barrio Puertas del Sol, oriente de Cali, un patrullero de 23 años resultó herido.

Luego de estrellarse con un ciclista, el fletero siguió su huida por una pequeña calle y entró a una vivienda desde donde le disparó a los policías que lo perseguían.

Publicidad

"Yo bajaba cuando veo el tiroteo y pregunto a quién están matando. Me asusté", dijo el propietario de la motocicleta.

En medio de la balacera una mujer que estaba en la vivienda alcanzó a ser rozada por uno de los proyectiles.

"Yo salí de la cocina cuando siento que me quema y pensé que me había pegado el tiro. Yo lloraba en la grada, pensé que me iba a morir", expresó la afectada.

Según las autoridades, el hombre que se escondió en la vivienda escapaba tras hurtar el vehículo. "La policía del cuadrante reacciona y este delincuente es dado de baja. Del hecho se logra la recuperación de la moto y la incautación de un arma de fuego", señaló el coronel Felipe Vargas, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali.

Publicidad

El oficial señaló además que el patrullero herido se encuentra estable. El uniformado será sometido a una cirugía para extraerle el proyectil y se recupera del impacto en la clínica Nuestra Señora Del Rosario.