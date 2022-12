Un 'like' a Melina Ramírez puso en 'problemas' a Tatán Mejía con su esposa Maleja Restrepo

Hasta el popular instagramer caleño 'El Mindo' terminó involucrado en la situación. Esto fue lo que sucedió.

En redes sociales, Maleja Restrepo compartió su más reciente video sobre las diferencias que existen en una relación de pareja durante el noviazgo y el matrimonio.

A Maleja y Tatán les llegó la placa de YouTube tras un año de espera,... En esta ocasión, evoca la típica escena de celos en el que un hombre le da 'Like' a la foto de una hermosa mujer y su novia le reclama. Para ilustrar esto, se observa cómo la caleña se 'molesta' con Tatán Mejía por un Me Gusta que le dio a Melina Ramírez. "Un 'Like' acerca corazones", decía Maleja.

Se trata de una imagen en la que se observa a Melina con una sensual ropa interior. Sin embargo, el motocrosista se defendió. "Ese no fui yo. Yo le presté el celular a 'El Mindo', ese fue 'El Mindo'. Yo se lo presté y tuvo que haberle dado Me Gusta, él es así. Amor, además no está tan bonita", señalaba Tatán.

La versión de esta misma situación, pero ya en el entorno del matrimonio también es muy divertida. En esta ocasión a la que se le va un 'Like' es a Maleja y Tatán es quien le reclama. Sin embargo, ella lo confronta y lo acepta con la espontaneidad que la caracteriza.

Ante la divertida publicación, no solo reaccionaron miles de seguidores, sino la propia Melina Ramírez. La modelo y presentadora caleña usó algunos emoticones para burlarse de la situación.

