Un médico de Cali, único del mundo que extrae biopolímeros por video endoscopia

Ya está más que demostrado que los biopolímeros son sustancias perjudiciales para el organismo, pero que muchas personas siguen inyectándose para mejorar su figura, lo cual puede conllevar consecuencias fatales si no se extraen a tiempo y a través del procedimiento adecuado.

Carlos Alberto Ríos es un médico de 45 años nacido en Cali y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva que desarrolló una técnica para la extracción de biopolímeros a través de video endoscopia, la cual, dice, no representa mayores secuelas en los pacientes.

Este cirujano inició su residencia en 1999 en un hospital Santa Casa de la Misericordia en Río de Janeiro, Brasil, donde se formó en cirugía general, cirugía plástica y de la mano. En ese país, también desarrolló la técnica con la cual ha intervenido a más de 240 personas no solo de Cali, sino de distintas partes del mundo.

Noticiascaracol.com habló con el médico, quien asegura que, hasta el momento, es el único en el mundo que aplica esta técnica de cirugía reconstructiva.

¿Qué es la extracción de biopolímeros por video endoscopia?

Es una alternativa quirúrgica a la cirugía reconstructiva para el retiro de biopolímeros que evitan la secuela de grandes cicatrices y se asocia a menor índice de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias.

Fue demostrado en diferentes congresos que las técnicas como láser, lipoaspiración, ultrasonido, no tienen ninguna utilidad clínica en el tratamiento de los biopolímeros, sólo restan cirugías abiertas con grandes incisiones o la video endoscopia.

¿Cómo funciona?

A través de pequeñas incisiones en diferentes áreas del cuerpo se introducen cámaras de video y con unas pinzas especiales se separan los tejidos y se retiran tanto los biopolímeros como los tejidos enfermos alrededor de ellos.

En una cirugía con videondoscopia se pueden retirar 2 ó 3 kilos de tejido. En el postoperatorio hay que trabajar mucho para poder recuperar a los pacientes y que puedan volver a la vida cotidiana. Esto podría ser entre dos semanas y dos meses, lo que dependerá del grado de lesión del paciente.

¿Cómo hace una persona para saber que tiene biopolímeros en su cuerpo?

Lo primero es que no se deben inyectar sustancias en el cuerpo sin saber qué son, siempre deben buscar un médico que tenga un título de especialista y siempre exigirle al médico que le enseñe todos los registros y certificaciones de la sustancia que le van a inyectar.

Si ya le fue inyectado algo en su cuerpo y es definitivo, pasaron más de dos años y no se desapareció, lo más probable es que sean biopolímeros por lo que debe consultar a un cirujano plástico y someterse a una resonancia magnética nuclear que es el examen para poder diagnosticar la presencia de los biopolímeros.

¿Es el único que aplica esta técnica en el mundo? ¿Dónde la aprendió?

Las técnicas son clásicas y se utilizan durante mucho tiempo atrás, las utilizamos en Brasil con video endoscopias para cirugías estéticas en el rostro, para levantar las cejas y el tercio medio del rostro. También en cirugías reconstructivas de la mano como el síndrome del túnel del carpo. Estas mismas técnicas las aplicamos para tratar los tejidos blandos de diferentes partes del cuerpo.

Estamos en fase publicaciones y hasta ahora no existe ninguna publicación en el mundo de tratamiento de biopolímeros con técnica endoscópica en partes blandas, como los glúteos.

¿Comparte su conocimiento para que esa técnica se desarrolle en otras partes del mundo?

Sí. Desde hace dos años venimos enseñando esto en diferentes congresos internacionales en Brasil y Colombia. Estamos compartiendo esto con diferentes colegas del mundo y también nos visitan médicos de afuera.

¿Cuántas video endoscopias ha realizado?

De manera consecutiva se han realizado más de 240, con un índice bajo de complicaciones y con un índice muy alto de satisfacción de las pacientes en términos de alivio de dolor y de otros síntomas generados por el sistema inmune o respuesta del organismo hacia los biopolímeros.

¿Cuáles son los síntomas de tener biopolímeros?

Hay dos tipos de problemas, locales y generalizados. Los síntomas locales son cambios inflamatorios en la región en donde fueron inyectados, la piel cambia de color y textura, se pone colorada y se sienten nódulos. Generalmente esto migra hacia la región lumbar o hacia los genitales.

Los síntomas generalizados conforman algo llamado síndrome de ASIA, síntomas que parecen pertenecer a una enfermedad autoinmune pero inflamatorios, generalmente los exámenes de sangre, los anticuerpos son negativos por lo que la paciente tiene síntomas diversos y lejanos como la pérdida de memoria, alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad frecuente, ojos y boca secas, dolores articulares o artritis, dolores musculares, síndrome de colon irritable o tiroiditis.

¿Qué tipo de pacientes atiende?

Es abrumador la cantidad de pacientes, tenemos pacientes de Holanda, Australia, Alemania y de todo Latinoamérica, porque los biopolímeros son un problema de salud pública. En algunas regiones en donde las mujeres tienden a tener menos glúteos, hacia el sur del continente un 50% o más de población femenina puede estar afectada por esto.

¿Usted viaja a otros países a practicar este procedimiento?

No. Aún no lo hago por cuestiones de licencia médica. Estamos en fase de publicación, en medicina no se puede patentar algo, por lo tanto lo que da la recordación de los colegas es que se publique la experiencia.

¿Cuáles son los principales objetivos en este tipo de intervención?

Esta no es una cirugía plástica estética, es una cirugía plástica reconstructiva. No estamos tratando una alteración estética así lo sea, es decir, que la paciente tenga deformaciones en su cuerpo pero lo que hacemos es aliviar al paciente y los síntomas que producen los biopolímeros. Porque esta silicona inyectada en los senos está demostrado que produce cáncer de mama.

¿Cómo hace una persona para saber si puede practicarse este procedimiento?

El hecho de tener biopolímeros en el cuerpo ya la hace candidata. La operación es mejor hacerla antes de que tenga un síntoma anti inmune. Dependiendo del grado de compromiso de los tejidos o deformaciones sería candidata a una técnica abierta o video endoscópica.

¿Por qué aún se aplican biopolímeros?

Este problema comenzó en 1897 en Europa. A inicio de 1900 fueron muchos los problemas por esto. Oleada de complicaciones con silicona líquida en la Guerra de Vietnam, luego el problema se trasladó a Estados Unidos. En Estados Unidos es un problema gravísimo y no han podido controlar esto, es decir que en nuestros países tercermundistas es más difícil.