Un menor muerto y otros tres heridos dejó accidente en Univalle, sur de Cali

Hacia las 11:15 p.m. del domingo 6 de noviembre, se presentó un aparatoso accidente de tránsito, cuando una camioneta negra Ssangyong Rexton de placas CPD 130, salió de la vía, chocó contra una de las rejas que delimita la Universidad del Valle en la calle 13 con entre carreras 87 y 89, sur de Cali, y terminó impactando contra un árbol.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, intervino para sacar los tres heridos identificados como Óscar Semanate, Jorge Correa Ramírez y Santiago Valencia. Hacia las 2:15 a.m. consiguieron sacar el cuerpo sin vida de Marlon Riaño Semanate, conductor del vehículo.

“Se liberan tres pacientes con vida y se trasladan a Clínica Valle del Lili, el conductor se encontraba atrapado sin signos vitales. Al parecer, pierde el control e impacta contra la reja de la Universidad del Valle y termina impactando contra un árbol. Al interior estaban cuatro menores de edad, entre ellos el que fallece en calidad de conductor, de 14 años”, manifestó Róbinzon Franco, jefe de Guardas de Tránsito de Cali.

Por el momento, la posible causa del aparatoso accidente está en proceso de determinarse, sin embargo, las indagaciones preliminares de Tránsito, no evidenciaron frenado en la vía por lo que no descartan un exceso de velocidad, como la causa principal del hecho.

“En este momento todo es motivo de investigación, la causa probable, hipótesis, es que fue un posible exceso de velocidad, estamos analizando”, dijo Duvier Ossa Giraldo, comandante zona norte del Tránsito de Cali.

Registros de los agentes de Tránsito, permitieron detectar que el menor de 14 años, al parecer, conduciría con una licencia falsa.

“Encontramos una novedad muy grande, el menor de 14 años tiene unos documentos donde hay una licencia de conducción. Se está investigando el origen de la licencia, pues según la Constitución colombiana, no es permitido que un joven de 14 años conduzca un vehículo”, concluyó Ossa Giraldo.

El vehículo quedó destruido en su totalidad. Uno de los tres menores lesionados, según el reporte clínico, se encuentra en estado crítico. El cuerpo sin vida quedó en manos de Medicina Legal.