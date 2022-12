Un muerto deja enfrentamiento entre policías y delincuentes en oriente de Cali

Tres asaltantes que se movilizaban en un carro Nissan Sentra de placas BFR 748 se enfrentaron a tiros con miembros de la Policía a la altura de la calle 71 con carrera 15, cerca a la estación del MÍO 7 de Agosto.

Según la Policía, el enfrentamiento se produjo en la tarde de este jueves cuando los uniformados intentaron detener a tres hombres, que acababan de robarle 600 mil pesos a un prestamista.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se observa como una patrulla de la policía le cierra el paso a los ladrones, que se movilizaban en un automóvil.

El pasajero que estaba en el asiento trasero del automotor le disparó a dos uniformados que los interceptaron. Los Policías respondieron al ataque, en medio de un cruce de disparos, el carro en el que pretendían huir se estrelló contra un poste de energía y uno de los delincuentes murió, mientras que los otros dos fueron capturados, uno de ellos menor de edad.

El coronel Wílliam Sánchez, comandante operativo de la Policía de Cali, informó que la persona que perdió la vida fue el conductor del vehículo y respondía al nombre de Diego Fernando Grisales, de 28 años. Además, "se incautó un arma de fuego y los elementos hurtados fueron recuperados", agregó.

Familia del hombre fallecido desmintió la versión, dice que él no era un delincuente sino un técnico electricista que se encontraba desempleado y se encontraba realizando recorridos 'piratas' en su automóvil.

"El Policía lo saco del carro, lo azoto. Yo intente auxiliarlo pero no me dejaron, no llamaron una ambulancia, sólo decian que era un ladrón", afirmó un familiar del asesinado.

El cuerpo sin vida del presunto delincuente fue entregado en horas de la mañana de este viernes a sus familiares.



Funcionaria del MÍO resultó herida

Por su parte, Metrocali informó que también resultó con heridas leves una taquillera del MÍO de la estación 7 de agosto identificada como Elsi Murillo, a quien le cayeron las esquirlas del vidrio protector de la taquilla que recibió un impacto de bala.

Debido a lo anterior, la estación dejó de prestar servicio para que las autoridades pudieran realizar el procedimiento de balística.

Asimismo, la entidad señaló que el bus del sistema 42026 que cubría la ruta P47B también fue impactado por un proyectil, lo cual solo causó daños materiales. El vehículo continuó su recorrido hasta dirigirse a patios.